27 Ağustos 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Utku Yuvakuran ile yollar ayrıldı! Yeni takımı Fatih Karagümrük oldu

Kartal’da ayrılık! Yeni takımı belli oldu
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 27.08.2021 Giriş Tarihi: 27.08.2021

Beşiktaş'ta Utku Yuvakuran ile yollar ayrıldı. 23 yaşındaki kalecinin yeni takımı Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük oldu. | Son dakika transfer haberleri... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde, İstanbul Başakşehir'den Mert Günok'u kadrosuna katmasının ardından 3. kaleci konumuna gelen Utku Yuvakuran, takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu.

TRT Spor'un haberine göre, 23 yaşındaki kaleci Fatih Karagümrük'e kiralandı.

Utku Yuvakuran 1 yıl Fatih Karagümrük forması giyecek.

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