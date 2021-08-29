29 Ağustos 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması! "Kaan Ayhan defterini kapattık"

Sergen Yalçın’dan Kaan Ayhan açıklaması! Transfer...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 29.08.2021

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, transfere dair konuştu. Yalçın, “Kaan Ayhan transferi olmuyor. Kaan transferini kapattık" açıklamasını yaptı.

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