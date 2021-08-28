28 Ağustos 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Beşiktaş ile adı anılan Kaan Ayhan için Galatasaray bombası! | Son dakika transfer haberleri...

İşler karıştı! Beşiktaş derken ezeli rakibe...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 28.08.2021

Galatasaray'da Marcao'nun Kerem ile yaşadığı olaydan sonra geleceği merak konusu olmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar buna göre gündemine yerli kontenjanı avantajını da düşünerek milli futbolcu Kaan Ayhan'ı aldı. Adı Beşiktaş ile de anılan Kaan konusunda son kararı kulübü Sassuolo verecek. İşte son detaylar... | Son dakika spor haberleri

Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem'e fiziksel müdahalede bulunan Marcao, kadro dışı bırakılmıştı.

Brezilyalı stoper için Galatasaray'a şu ana kadar iki teklif geldi. İtalyan ekibi Napoli 6 milyon euro önerirken, Krasnodar 8 milyon eurol'uk bir teklif sundu. Sarı-Kırmızılılar ise 10 milyon euro civarında bir rakam istiyor. Eğer talep edilen rakama çıkılırsa satış gerçekleştirilecek.

Buradan gelecek rakam ise Kaan Ayhan için kullanılacak. Oyuncunun kulübü Sassuolo, 6 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.

Marcao'nun resmen satılması halinde elde edilecek gelire göre Sassuolo'yla Kaan için son bir temasta bulunulacak.
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