Beşiktaş Sassuolo ile anlaştı! İşte Kaan Ayhan’ın geliş tarihi

Beşiktaş, Kaan Ayhan bombasını patlatmak üzere... Transferin de şampiyonu olan Beşiktaş bir önemli takviye daha yapmaya hazırlanıyor. Serie A ekiplerinden Sassuolo formasını giyen Kaan Ayhan için görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, İtalyan ekibiyle her konuda anlaşmaya vardı.