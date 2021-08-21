22 Ağustos 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Sassuolo ile anlaştı! İşte Kaan Ayhan'ın geliş tarihi

Stoper bölgesini güçlendirmek ve burada yerli alternatif oluşturmak isteyen Beşiktaş, bir süredir Sassuolo'yla Kaan Ayhan için görüşmelerini sürdürüyordu. Siyah-beyazlılar, milli yıldız için anlaşma sağladı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Sassuolo ile anlaştı! İşte Kaan Ayhan’ın geliş tarihi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 21.08.2021

Beşiktaş, Kaan Ayhan bombasını patlatmak üzere... Transferin de şampiyonu olan Beşiktaş bir önemli takviye daha yapmaya hazırlanıyor. Serie A ekiplerinden Sassuolo formasını giyen Kaan Ayhan için görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, İtalyan ekibiyle her konuda anlaşmaya vardı.

Beşiktaş Sassuolo ile anlaştı! İşte Kaan Ayhan’ın geliş tarihi

Fotomaç'ın haberine göre; Beşiktaş yönetimi, büyük pazarlıklar sonrasında 26 yaşındaki savunma oyuncusunu 1 sene kiralamak için Sassoulo ile el sıkıştı. İtalyan temsilcisiyle yapılacak olan kiralama sözleşmesine, 3.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonu da konulacak. Tarafların işi resmileştirmesinin hemen ardından Kaan'ın önümüzdeki hafta başında İstanbul'a gelerek kendisini siyah-beyazlı ekibe katacak sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

Beşiktaş Sassuolo ile anlaştı! İşte Kaan Ayhan’ın geliş tarihi

Beşiktaşlı yönetici Emre Kocadağ da önceki gün yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Kaan Ayhan, listemizdeki oyunculardan biri" diyerek bu transfer için uğraştıklarını resmen açıklamıştı.

Beşiktaş Sassuolo ile anlaştı! İşte Kaan Ayhan’ın geliş tarihi

İTALYAN BASINI DA YAZDI
İtalyan basını da Kaan'ın Beşiktaş ile anlaşmaya vardığını duyurdu. sassuolonews'te yer alan haberde siyah-beyazlıların Kaan Ayhan'ı kadroya katmak için gün saydığını yazdı.

Beşiktaş Sassuolo ile anlaştı! İşte Kaan Ayhan’ın geliş tarihi

Haberde Sassuolo'da iyi bir sezon geçirmesine rağmen Kaan Ayhan'ın anavatanına dönmeye hazırlandığı ifade edildi. Yıldız savunmacıyı Galatasaray ve Fenerbahçe'nin istediği ancak Kaan'ın Beşiktaş'ı istediğini ve iki kulüp arasındaki son anlaşmanın beklendiği vurgulandı.

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