Beşiktaş Sassuolo ile anlaştı! İşte Kaan Ayhan'ın geliş tarihi
Stoper bölgesini güçlendirmek ve burada yerli alternatif oluşturmak isteyen Beşiktaş, bir süredir Sassuolo'yla Kaan Ayhan için görüşmelerini sürdürüyordu. Siyah-beyazlılar, milli yıldız için anlaşma sağladı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş, Kaan Ayhan bombasını patlatmak üzere... Transferin de şampiyonu olan Beşiktaş bir önemli takviye daha yapmaya hazırlanıyor. Serie A ekiplerinden Sassuolo formasını giyen Kaan Ayhan için görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, İtalyan ekibiyle her konuda anlaşmaya vardı.
Fotomaç'ın haberine göre; Beşiktaş yönetimi, büyük pazarlıklar sonrasında 26 yaşındaki savunma oyuncusunu 1 sene kiralamak için Sassoulo ile el sıkıştı. İtalyan temsilcisiyle yapılacak olan kiralama sözleşmesine, 3.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonu da konulacak. Tarafların işi resmileştirmesinin hemen ardından Kaan'ın önümüzdeki hafta başında İstanbul'a gelerek kendisini siyah-beyazlı ekibe katacak sözleşmeye imza atacağı belirtildi.
Beşiktaşlı yönetici Emre Kocadağ da önceki gün yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Kaan Ayhan, listemizdeki oyunculardan biri" diyerek bu transfer için uğraştıklarını resmen açıklamıştı.
İTALYAN BASINI DA YAZDI
İtalyan basını da Kaan'ın Beşiktaş ile anlaşmaya vardığını duyurdu. sassuolonews'te yer alan haberde siyah-beyazlıların Kaan Ayhan'ı kadroya katmak için gün saydığını yazdı.
Haberde Sassuolo'da iyi bir sezon geçirmesine rağmen Kaan Ayhan'ın anavatanına dönmeye hazırlandığı ifade edildi. Yıldız savunmacıyı Galatasaray ve Fenerbahçe'nin istediği ancak Kaan'ın Beşiktaş'ı istediğini ve iki kulüp arasındaki son anlaşmanın beklendiği vurgulandı.
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