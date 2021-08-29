Sergen Yalçın'dan Beşiktaş - Karagümrük maçı sonrası Cüneyt Çakır'a sert tepki!

Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Siyah-beyazlılar, rakibini Alex Teixeira'nın golüyle 1-0 mağlup ederek milli araya kayıpsız girdi. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan teknik direktör Sergen Yalçın, Salih Uçan'ın kırmızı kart görmesiyle ilgili maçın hakemi Cüneyt Çakır'a sert tepki gösterdi. İşte Yalçın'ın açıklamaları:

"MÜCADELEDEN MEMNUNUM"

"10 kişi olmamıza rağmen daha farklı olabilirdi, mücadeleden gayet memnunum. İyi bir takımla oynadık, topu çok iyi çeviren bir takım. Buna rağmen, özellikle 10 kişi kaldıktan sonra savunmak, böyle sezon başlangıçlarında kazanmak mutluluk verici. İyi bir takımla oynadık, topu çok iyi çeviren bir takım. Buna rağmen, özellikle 10 kişi kaldıktan sonra savunmak, böyle sezon başlangıçlarında kazanmak mutluluk verici."

"NEYE SARI KART VERDİĞİNİ ANLAMADIK"

"Hakemlerle ilgili bu sezon çok fazla yorum yapmak istemiyorum çünkü bir şeyler değişmiyor. Salih'in ilk sarı kartına bir bakın. Sarı kartla yakından uzaktan alakası yok. İlk sarı kartın çok hatalı olduğunu düşünüyorum. Bir takımı 10 kişi bırakmak demek, o takımın kaderiyle oynamak demek. Bu bana da olsa, Karagümrük'e de olsa aynı. Yapmasınlar. İlk sarı kartın, sarı kartla alakası yok. Neye sarı kart verdiğini anlamadık."

"4. HAKEM KURALI BİLMİYOR"

"4-4-1'e dönünce Necip'i tercih ettik. Kural öyle değilse 4. hakem de kuralı bilmiyor, bizi kandırdı o zaman. Türk oynatmanız lazım dedi, biz de Necip'i aldık. 3. oyuncumuz atılınca Türk sokmak gerekiyor galiba. Biz öyle biliyoruz."

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