28 Ağustos 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Karagümrük maçında Salih Uçan kırmızı kart gördü!

Beşiktaş’ta şok! Yıldız oyuncu kırmızı kart gördü
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 28.08.2021 Giriş Tarihi: 28.08.2021

Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında Karagümrük ile karşılaştı. Siyah beyazlılarda, Salih Uçan 48. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Milli futbolcu gelecek hafta oynanacak Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Mücadelenin ilk yarısı siyah beyazlılar lehine 1-0 sonuçlanırken, ikinci yarının başında Beşiktaş 10 kişi kaldı. Salih Uçan 48. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Milli futbolcu gelecek hafta oynanacak Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.

Salih Uçan'ın kırmızı kartının ardından teknik direktör Sergen Yalçın, Alex Teixeira'yı oyundan alıp yerine Necip Uysal'ı soktu.

Son dakika spor haberi: Alex Teixeira'dan Beşiktaş - Karagümrük maçında jeneriklik gol!

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