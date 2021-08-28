28 Ağustos 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Alex Teixeira'dan Beşiktaş - Karagümrük maçında jeneriklik gol!

Teixeira’dan jeneriklik gol! Kaleciyi çaresiz bıraktı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 28.08.2021

Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk eden Beşiktaş'ta yeni transfer Alex Teixeira, attığı muhteşem golle siyah-beyazlı formayla ilk golünü kaydetti. İşte o anlar... (BJK spor haberi)

Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş ile Fatih Karagümrük, Vodafone Park'ta kozlarını paylaştı.

Maça etkili başlayan siyah-beyazlılar, yeni transferi Alex Teixeira'nın attığı golle öne geçti. Brezilyalı yıldız, mücadelenin 30. dakikasında ceza sahası dışından yaptığı müthiş vuruşla kaleci Viviano'yu çaresiz bıraktı ve takımını öne geçirdi.

Tecrübeli oyuncu, siyah-beyazlı formayla ilk golünü kaydetti.

İşte o anlar:

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