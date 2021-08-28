28 Ağustos 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Michy Batshuayi'nin Beşiktaş - Karagümrük maçında attığı gole ofsayt engeli!

Batshuayi’nin golüne ofsayt engeli! İşte o pozisyon
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 28.08.2021

Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk eden Beşiktaş'ta yeni transfer Mitchy Batshuayi'nin mücadelenin ikinci yarısında attığı gol ofsayta takıldı. İşte o pozisyon... (Bjk spor haberi)

Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Karagümrük'ü ağırladı.

Siyah-beyazlılar, yeni transferi Alex Teixeira'nın golüyle ilk yarıyı önde tamamlarken, bir diğer yeni transfer Michy Batshuayi'nin attığı gol ofsayta takıldı.

Mücadelenin 61. dakikasında kaleci Viviano ile karşı karşıya kalan Belçikalı forvet, topu ağlara gönderse de gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

İşte o pozisyon:

(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır)

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