Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un durumu belirsizliğini koruyor. Everton, milli futbolcuyu göndermeye hazır. Golcü oyuncusuna alacaklarını bırakması karşılığında bonservisini teklif etti, Cenk ise bu teklifi reddetti hatta pazarlık dahi yapmadı. (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un durumu belirsizliğini koruyor. Everton, milli futbolcuyu göndermeye hazır. Golcü oyuncusuna alacaklarını bırakması karşılığında bonservisini teklif etti, Cenk ise bu teklifi reddetti hatta pazarlık dahi yapmadı. Liverpool Echo'nun haberine göre Cenk Tosun'un 6-8 hafta daha antrenmanlara dönmesi beklenmiyor. Bu yüzden Cenk için Ocak ayında bir girişimde bulanabileceği ifade edildi.

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