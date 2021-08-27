UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek Beşiktaş; Ajax, Borussia Dortmund ve Sporting Lizbon ile eşleşmişti. C Grubu'nda yer alacak siyah-beyazlıların Devler Ligi fikstürü belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu'nda yer alacak Beşiktaş'ın fikstürü belli oldu. Siyah-beyazlılar Devler Ligi'nde 15 Eylül tarihinde start verecek ve ilk maçında Borussia Dortmund'u konuk edecek.

İşte Beşiktaş'ın 2021-2022 sezonu Şampiyonlar Ligi fikstürü:

15 Eylül | Beşiktaş-Dortmund

28 Eylül | Ajax-Beşiktaş

19 Ekim | Beşiktaş-Sporting

3 Kasım | Sporting-Beşiktaş

24 Kasım | Beşiktaş-Ajax

7 Aralık | Dortmund-Beşiktaş

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