27 Ağustos 2021, Cuma
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15 Eylül | Beşiktaş-Dortmund
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu! İşte ilk maçın tarihi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek Beşiktaş; Ajax, Borussia Dortmund ve Sporting Lizbon ile eşleşmişti. C Grubu'nda yer alacak siyah-beyazlıların Devler Ligi fikstürü belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu'nda yer alacak Beşiktaş'ın fikstürü belli oldu. Siyah-beyazlılar Devler Ligi'nde 15 Eylül tarihinde start verecek ve ilk maçında Borussia Dortmund'u konuk edecek.
İşte Beşiktaş'ın 2021-2022 sezonu Şampiyonlar Ligi fikstürü:
15 Eylül | Beşiktaş-Dortmund
28 Eylül | Ajax-Beşiktaş
19 Ekim | Beşiktaş-Sporting
3 Kasım | Sporting-Beşiktaş
24 Kasım | Beşiktaş-Ajax
7 Aralık | Dortmund-Beşiktaş
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