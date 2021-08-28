Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, anlaşma sağladığı milli oyuncu Umut Meraş'ı İstanbul'a getirdi. Milli oyuncu A Spor'a yaptığı ilk açıklamasında, "Ülkeme geri döndüm, burada olduğum için mutluyum." dedi. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ın Fransız kulübü Le Havre'den transfer ettiği milli futbolcu Umut Meraş, İstanbul'a geldi.

57 MAÇA ÇIKTI

2019 yılında Bursaspor'dan Le Havre'ye transfer olan Umut, Fransız ekibi ile 57 maça çıktı ve 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.

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