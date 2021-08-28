28 Ağustos 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın yeni transferi Umut Meraş İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri

Umut Meraş İstanbul’a geldi! İşte ilk sözleri
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 28.08.2021 Giriş Tarihi: 28.08.2021

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, anlaşma sağladığı milli oyuncu Umut Meraş'ı İstanbul'a getirdi. Milli oyuncu A Spor'a yaptığı ilk açıklamasında, "Ülkeme geri döndüm, burada olduğum için mutluyum." dedi. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ın Fransız kulübü Le Havre'den transfer ettiği milli futbolcu Umut Meraş, İstanbul'a geldi.

57 MAÇA ÇIKTI

2019 yılında Bursaspor'dan Le Havre'ye transfer olan Umut, Fransız ekibi ile 57 maça çıktı ve 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.

Umut Meraş İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri

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