27 Ağustos 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük maçı kamp kadrosu açıklandı!

Beşiktaş’ın Karagümrük maçı kadrosu açıklandı!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 27.08.2021 Giriş Tarihi: 27.08.2021

Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlılarda Fabrice N'Sakala kafilede yer almadı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Süper Lig'in ilk 2 haftasında 4 puan toplayan Beşiktaş, 3. haftada Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

Siyah-beyazlıların kamp kadrosu açıklanırken, Fabrice N'Sakala kafilede yer almadı.

İşte Kara Kartal'ın kamp kadrosu:

Beşiktaş transferi resmen açıkladı! haberin devamı

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