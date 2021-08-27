Kadrosundaki ilk 11'de oynayabilecek yerli alternatifi güçlendirmek isteyen ve rotasyonlu bir takım kurmak isteyen Beşiktaş, Schalke 04'ten Can Bozdoğan'ı satın alma opsiyonula birlikte kiraladı. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Batshuayi transferiyle taraftarın yüzünü güldüren Siyah-Beyazlılar, bu kez yerli takviyesi yaptı. Schalke'de forma giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Can Bozdoğan ile anlaşma sağladı.

Schalke ile küme düşen Can, Beşiktaş ile Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterme fırsatından etkilendi. 20 yaşındaki futbolcu satın alma opsiyonuyla kiralandı.

Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, bonservisi Schalke 04 Kulübü'nde olan orta saha oyuncusu Can Bozdoğan ile geçici transfer sözleşmesi imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Can Bozdoğan'a Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz" denildi.

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