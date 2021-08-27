Can Bozdoğan resmen Beşiktaş'ta!
Kadrosundaki ilk 11'de oynayabilecek yerli alternatifi güçlendirmek isteyen ve rotasyonlu bir takım kurmak isteyen Beşiktaş, Schalke 04'ten Can Bozdoğan'ı satın alma opsiyonula birlikte kiraladı. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Batshuayi transferiyle taraftarın yüzünü güldüren Siyah-Beyazlılar, bu kez yerli takviyesi yaptı. Schalke'de forma giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Can Bozdoğan ile anlaşma sağladı.
Schalke ile küme düşen Can, Beşiktaş ile Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterme fırsatından etkilendi. 20 yaşındaki futbolcu satın alma opsiyonuyla kiralandı.
Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, bonservisi Schalke 04 Kulübü'nde olan orta saha oyuncusu Can Bozdoğan ile geçici transfer sözleşmesi imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Can Bozdoğan'a Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz" denildi.
🦅 Beşiktaş'a hoş geldin Can Bozdoğan!#BoğazınKartalı pic.twitter.com/YIaXq2Yw2K— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 27, 2021
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası