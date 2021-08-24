24 Ağustos 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Adem Ljajic'e İtalya'dan talip çıktı!

Beşiktaş’ta Ljajic sevinci! O takım...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 24.08.2021

Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Adem Ljajic'e talipler her geçen gün artıyor. İtalyan basınının haberine göre, Adem Ljajic'e bu kez de Seri A Ligi ekiplerinden Sampdoria talip oldu. İşte flaş gelişmenin detayları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Siyah-beyazlıların kadro dışı bıraktığı Adem Ljajic ile ilgili olarak İtalyan basınından çarpıcı bir iddia geldi. 29 yaşındaki oyuncuyla ilgili olarak İtalyan basınından ise flaş bir transfer iddiası geldi. Fotomaç'ın Sky Sport'tan derlediği haberde, Sampdoria'nın deneyimli ofansif orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak istediğini ve bu doğrultuda hem Beşiktaş hem de Ljajic'in çevresiyle görüşmelere başladığını duyurdu.

Beşiktaş'ın 2018'de Torino'dan kiraladıktan sonra ertesi yıl 6,5 milyon euro karşılığında bonservisini aldığı Adem Ljajic, geçtiğimiz sezon 24 maçta forma şansı bulabilirken iki gol ve beş asistlik bir performans sergilemişti. Siyah-beyazlılar ile bir yıllık daha mukavelesi bulunan yetenekli 10 numara, kariyerinde daha önce Partizan, Fiorentina, Roma ve Inter'de de oynadı.

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