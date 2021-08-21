Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Galatasaray'ın da gündeminde olan Gedson Fernandes'in peşini bırakmıyor!
Geçtiğimiz sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın önderliğinde bu başarısını sürdürmek istiyor. Siyah beyazlılar transfer dönemini ise oldukça hareketli geçiriyor. Daha önce yıldız isimleri kadrosuna katan Kara Kartal'da, sıradaki hedef ise Galatasaray'ın da gündeminde olan Gedson Fernandes. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Beşiktaş stoper için Kaan Ayhan'da mesafe kat edemezken, orta sahadaki ihtiyaç için Gedson Fernandes'e yoğunlaşmış durumda. Benfica ile temaslarını sürdüren Beşiktaş yönetimini, Portekizli oyuncu konusunda iştahlandıran bir faktör de aranan kritere uyması. 1999 doğumlu Gedson'un transferi halinde rakibinin istediği bir futbolcuyu daha kadrosuna katacak olan Beşiktaş, yabancı oyuncular için uygulanan kriteri de yerine getirmiş olacak.
Sabah'ın haberine göre; Siyah-beyazlılar, 1 Eylül'de Şampiyonlar Ligi listelerinin verileceği tarihe dek transferleri bitirecek. Bu sebeple Gedson için bir hafta daha beklenecek. Aksi takdirde arayışlar sürecek.
GALATASARAY DA UMUDUNU KORUYOR!
Beşiktaş, Gedson'un takımında yeteri kadar şans bulamadığını ve Jorge Jesus'un da ilk 11 düşüncelerinde yer almadığını biliyor. Portekiz kulübünün, pazarlık için takındığı tavra karşın 22 yaşındaki futbolcu da oynayacağı bir kulübe gitmek istiyor. Transfer döneminin sonuna doğru Benfica'nın kiralama konusunda kararını değiştireceği düşünülüyor. Bu arada G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim de önceki gün, "Gedson'u sadece biz değil, başkaları da istiyor ama Benfica'nın vermeyeceğini biliyoruz. Ayrılırsa bizi tercih edeceğinden şüphem yok" demişti.
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