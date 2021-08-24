24 Ağustos 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Galatasaray bu işe çok kızacak! Beşiktaş'tan Halil Dervişoğlu hamlesi

Yerli kalitesini artırmak isteyen Beşiktaş, Gedson'un ardından Galatasaray'ın bir başka gözdesi için atağa kalktı. Siyah-Beyazlılar, Brentford'la temasa geçip Halil Dervişoğlu'nun durumunu sordu. Yönetim kısa süre içinde resmi teklif yapacak. İşte flaş gelişmenin ayrıntıları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Galatasaray bu işe çok kızacak! Beşiktaş’tan Halil Dervişoğlu hamlesi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 24.08.2021

Gaziantep maçında kadrodaki yerli sıkıntısı net şekilde ortaya çıkan Beşiktaş transfer stratejisini değiştirdi... Yerli kalitesini artıracak hamleler yapmak için düğmeye basan Siyah-Beyazlılar'dan flaş bir hamle geldi. Takvim'in haberine göre, yönetim, Gedson Fernandes'in ardından Galatasaray'ın bir başka gözdesi olan Halil Dervişoğlu'nun transferi için resmen düğmeye bastı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray bu işe çok kızacak! Beşiktaş’tan Halil Dervişoğlu hamlesi

TEKLİF YAKINDA YAPILACAK

Alınan bilgilere göre Beşiktaş, Brentford'la temasa geçerek Halil Dervişoğlu'nun durumunu sordu. Siyah-Beyazlılar'ın kısa süre içinde resmi teklif yapacağı belirtiliyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray bu işe çok kızacak! Beşiktaş’tan Halil Dervişoğlu hamlesi

ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ

Hali'i kiralamak isteyen yönetimin, milli futbolcuyu Şampiyonlar Ligi'nde parlatma kozunu kullanmak istediği belirlendi. İngilizler'in yapılacak teklife yanıtı merakla bekleniyor. Geçen sezon devre arasında Galatasaray'a kiralık olarak gelen Halil Dervişoğlu performansıyla iz bırakmayı başardı.

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