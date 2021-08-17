17 Ağustos 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Michy Batshuayi imzayı atıyor! O maçta sahada olacak

Batshuayi imzayı atıyor! O maçta sahada...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 17.08.2021

Forvet bölgesini güçlendirmek isteyen Beşiktaş, bonservisi Chelsea'de bulunan Michy Batshuayi'yi İstanbul'a getirdi. Belçikalı yıldız, sağlık kontrollerinin ardından kendisini siyah-beyazlılara bağlayan imzayı atacak. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Siyah-beyazlılar, Vincent Aboubakar'ın takımdan ayrılmasından sonra forvet için acele etmemişti. En doğru hamleyi yapmak için kılı kırk yaran Beşiktaş yönetimi sonunda turnayı gözünden vurdu. Kartal, Chelsea'de forma şansı kalmayan Michy Batshuayi'ye tam zamanında bir hamle yaptı ve renklerine bağlamayı başardı. Fotomaç'ın haberine göre; Taraftarların da uzun süredir beklediği süper golcü transferi böylece gerçekleşmiş oldu. 'Batsman' lakabıyla tanınan 27 yaşındaki futbolcu bugün sağlık kontrolüne girecek. Ardından da resmi sözleşmeyi imzalayacak.

"G.ANTEP'E YETİŞİR"

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın "Batshuayi kısa süre içinde gelir" sözlerinin ardından gözler Belçikalı oyuncuya çevrilmişti. Yıldız futbolcunun transferiyle birlikte güçlü ve etkili bir ceza alanı golcüsüne kavuşan Beşiktaş 'eksiksiz' bir takım haline geldi. Şampiyonlar Ligi'nde adından söz ettirecek isimlerle kadrosunu donattı. Batshuayi'nin Chelsea'nin 13-0 kazandığı son hazırlık maçında 5 defa ağları sarsmayı da siyah-beyazlıları memnun etti. Belçikalı yıldız hazır şekilde geliyor. Batsman'in Gaziantepspor maçına yetişme ihtimali dahi bulunuyor.

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