23 Ağustos 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş milli arada Ümraniyespor'la karşılaşacak! Sergen Yalçın istedi

Yalçın’dan flaş talep! Milli arada...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 23.08.2021

Beşiktaş'ın yeni transferleri Alex Teixeira ve Michy Batshuayi'nin takıma bir an önce adapte olması için teknik direktör Sergen Yalçın, milli arada hazırlık maçı yapılmasını istedi. Siyah-beyazlılar, bu süreçte Ümraniyespor'la kozlarını paylaşacak. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş formasıyla ilk maçlarına Gaziantep'te çıkan Alex Teixeira ve Michy Batsuhayi'nin imdadına milli ara yetişti. Sergen Yalçın özellikle 9 aydır oynamayan Brezilyalı Alex Teixeira'nın bir an önce maç temposuna erişmesini istiyor. Siyah-beyazlı teknik adam bu nedenle Karagümrük karşılaşmasından sonra verilecek milli arada hazırlık maçı yapılmasını istedi.

BEŞİKTAŞ, ÜMRANİYESPOR İLE KARŞILAŞACAK

Hem Alex hem de Batshuiyi'nin son durumunu görmeyi amaçlayan Yalçın' ın bu isteğinden sonra gerekli temaslar kuruludu. Beşiktaş'ın, TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile hazırlık maçı yapması kararlaştırıldı.

Sergen Yalçın o ismin bitirilmesini istedi! haberin devamı

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