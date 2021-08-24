24 Ağustos 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Can Bozdoğan transferini bitirdi! İmzaya geliyor | Son dakika spor haberleri

Kartal’dan bir imza daha! İşte geliş tarihi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 24.08.2021

Beşiktaş'ın bir süredir görüşme halinde olduğu Can Bozdoğan konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılar 20 yaşındaki futbolcu ile anlaşmaya vardı. Genç futbolcunu imza için birkaç gün içinde gelmesi bekleniyor. | Son dakika transfer haberi (BJK spor haberleri)

Son şampiyonlar Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi öncesi kadro derinliğini genişletmek daha da güçlendirmek istiyor. Son olarak Michy Batshuayi transferini bitiren Beşiktaş bu kez yerli transfer hamlesi yaptı ve Schalke'de forma giyen Can Bozdoğan ile anlaşma sağladı.

Can Bozdoğan'ı Schalke'den satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katacak olan Beşiktaş, 20 yaşındaki futbolcuyu 26 Ağustos Perşembe günü İstanbul'a getirecek.

Futbol kariyerine Köln'de başlayan Can Bozdoğan, geçtiğimiz sezon Schalke'ye transfer oldu ve sezonu Schalke U19 Takımı'nda geçirdi. Almanya U15, U16, U17, U18, U19 ve U20 Takımları'nda da forma giyen Can Bozdoğan merkez orta saha pozisyonunda görev yapıyor.
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