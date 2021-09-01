01 Eylül 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Umut Meraş'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama!

Beşiktaş’tan Umut Meraş açıklaması! Sağlık durumu...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 01.09.2021 Giriş Tarihi: 01.09.2021

Beşiktaş'ın yeni transferi Umut Meraş, A Milli Takım kampında sakatlandı. 25 yaşındaki oyuncunun alt adalesindeki problemden dolayı en az 10 gün sahalardan uzak kalağı ifade edilmişti. Siyah beyazlı kulüpten oyuncunun sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Beşiktaş'ın yeni transferi Umut Meraş, A Milli Takım kampında sakatlandı. 25 yaşındaki oyuncunun sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde;

"A Milli Takımımızın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri kamp kadrosunda bulunan futbolcumuz Umut Meraş, 31 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen milli takım antrenmanı sırasında alt baldır arka adalesinde ağrı hissederek çalışmaya devam edememiş ve kamp kadrosundan çıkarılmıştır.

Umut Meraş'ın Acıbadem Fulya Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde alt baldır arka adalesinde (gastrokinemius) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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