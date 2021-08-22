Beşiktaş'tan N'Sakala için teşekkür paylaşımı!
Süper Lig'in 2. haftasında son şampiyon Beşiktaş, Gaziantep FK deplasmanından 0-0 eşitlikle ayrıldı. Siyah-beyazlılar, mücadelede dili boğazına kaçan Fabrice N'Sakala için iyi dileklerini paylaşan kulüplere teşekkür etti. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Futbol A Takımımızın Süper Lig'in ikinci haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda oynadığı maçın ikinci yarısında rahatsızlanan, ilk müdahalesi sağlık ekibimiz tarafından yapıldıktan sonra bilinci açık bir şekilde ambulansla Gaziantep'teki bir hastaneye sevk edilen futbolcumuz Fabrice Nsakala'nın sağlığı iyi durumdadır. Nsakala'nın tetkik ve muayenesine gözlem altında tutulduğu hastanede devam edilmektedir.
Beşiktaş JK olarak; futbolcumuz Fabrice Nsakala'ya geçmiş olsun dileklerini ileten; Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu'na, Türkiye Futbol Federasyonu'na, Kulüpler Birliği Vakfı'na, Fenerbahçe Spor Kulübü'ne, Galatasaray Spor Kulübü'ne, Trabzonspor Kulübü'ne, Gaziantep Futbol Kulübü'ne, İstanbul Başakşehir Kulübü'ne, Sivasspor Kulübü'ne, Göztepe Spor Kulübü'ne, Giresunspor Kulübü'ne, Çaykur Rizespor Kulübü'ne, Fatih Karagümrük Spor Kulübü'ne, Antalyaspor Kulübü'ne, Hatayspor Kulübü'ne, Altınordu Kulübü'ne, Eyüpspor Kulübü'ne, Ümraniyespor Kulübü'ne, Erzurumspor Kulübü'ne ve Türk futbolunun tüm paydaşlarına teşekkür ederiz.
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