Gaziantep FK-Beşiktaş maçı için flaş yorum! "Ben olsam devam etmezdim"

Alex Teixeira ve Batsuhayi ile birlikte Gökhan Töre'yi de sahaya atan Sergen hoca ön tarafı tamamen değiştirmiş oldu. Ancak Beşiktaş bu değişikliklerle daha iyi duruma geldi diyemem… Sanırım N'Sakala'nın durumu onları da moral anlamında etkiledi. Bu da çok normal. Doğal olarak Batshuayi ve Alex de yeteri kadar topla buluşamadılar. Sorun değil, ikisi de çok kaliteli, zamanla Beşiktaş'a büyük katkı yapacakları tartışmasız.