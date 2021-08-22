Gaziantep FK-Beşiktaş maçı için flaş yorum! "Ben olsam devam etmezdim"
Süper Lig'in 2. haftasında son şampiyon Beşiktaş, Gaziantep FK deplasmanında sahne aldı. Gol sesi çıkmayan mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi. Fotomaç Gazetesi yazarları da bu mücadeleyi çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
SİNAN VARDAR - 15 DAKİKA YETMEDİ!
Önce sağlık diyelim, geçmiş olsun N'Sakala... Dualarım seninle... Beşiktaş maça kötü başladı. Gaziantep özellikle Recep Niyaz'la rahatsızlık vermeye çalışırken Beşiktaş da ilk 45 dakikada maçı izleyen taraftı. İlk 45 dakikada Beşiktaş'ta vasatın üzerine çıkan isim aradım ama bulamadım. Beşiktaş'ın dün sorunları fazlaydı.
Kanatları kullanamadı ve 10 numara eksikliği gözler önündeydi. Sihirbaz Ghezzal de kötü gününde olunca takımın tadı tuzu yoktu. Sergen Yalçın ikinci yarıya N'Koudou-Larin değişikliğiyle başladı ve bu takıma müthiş bir enerji getirdi. Larin oyuna öyle bir ağırlığını koydu ki ilk yarıdaki Beşiktaş gitti, yerine fırtına ötesi bir Beşiktaş geldi. Ama bu sadece 15 dakika sürdü. Sergen Hoca baktı ki gol gelmiyor son 20 dakikada Ghezzal, Atiba, Kenan Karaman'dan vazgeçerek Gökhan Töre'nin yanı sıra yeni transferler; Batshuayi ve Teixeira'yı sahaya sürdü.
Ama bu değişiklikler sahaya olumlu yansımadı. Kartal son 20 dakikada pozisyona bile giremedi. Maçın uzatma anlarında ev sahibi galibiyeti kaçıran taraftı. Kaleci Ersin 1 puanı getiren isim oldu. Beşiktaş'ın bu maçtan alacağı çok ders var.
Recep Niyaz iyi bir 10 numara. 2010 yılında Beşiktaş;'ta yöneticilik yaparken kaleci Cenk Gönen transferi için yapılan görüşmede Denizlispor'un rahmetli başkanı Ali İpek'ten "Sizden 16 yaşındaki Recep Niyaz'ı da istiyorum" demiştim. O dönemki Beşiktaş başkanı ve futbol şube sorumlusu, Recep'i tanımıyorlardı. Sürekli yabancı oyuncu peşindeyiz ve maalesef gözümüzün önündeki Recep'i göremiyoruz. Maçın en iyilerinden biri de beşiktaş BEFAM ürünü Kenan Özer'di. Hakem Ümit Öztürk pozisyonlara çok yakındı ve başarılı bir yönetim gösterdi.
TURGAY DEMİR - N'SAKALA
Kötü bir ilk yarı izledik… Beşiktaş topla oynar gibi yaptı ama ön tarafta çoğalamadı. Gaziantep ise beşli savunmayla o bölgede hep kalabalıktı… Ghezzal'ın şutu dışında pozisyon olmadı… İkinci yarıyla birlikte Larin'in girmesiyle sol kanadı çok etkili kullanan Beşiktaş üst üste pozisyonlar buldu. Larin dağınık, Atiba ise çok yavaş oldukları için iki net pozisyonu harcadılar aynı şeyi bir kez de Salih yaptı.
Sanırım 68. Dakikaydı ve o ana kadar çok iyi oynayan N'Sakala bir anda yere yığıldı kaldı. Yüreğimiz ağzımıza geldi… Rabbim şafi adıyla şifa versin… En önemli şey insan hayatı… Bu şartlarda ben futbolcu olsam o maça devam etmezdim. Meslektaşım, takım arkadaşımın hayatı tehlikeyi atlatıp atlatmadığını bilmeden maça konsantre olmak benim için kolay olmazdı. Demek ki herkes böyle düşünmüyormuş! Neyse!
Alex Teixeira ve Batsuhayi ile birlikte Gökhan Töre'yi de sahaya atan Sergen hoca ön tarafı tamamen değiştirmiş oldu. Ancak Beşiktaş bu değişikliklerle daha iyi duruma geldi diyemem… Sanırım N'Sakala'nın durumu onları da moral anlamında etkiledi. Bu da çok normal. Doğal olarak Batshuayi ve Alex de yeteri kadar topla buluşamadılar. Sorun değil, ikisi de çok kaliteli, zamanla Beşiktaş'a büyük katkı yapacakları tartışmasız.
Sıcak bir hava, yüksek oranda nem, kötü bir zemin ve her şeye düdük çalıp sık sık oyunu durduran bir hakem olursa futbol oynamak zaten yeterince zorlaşır. Dün manzara tam olarak böyleydi.
REHA KAPSAL - KAÇINILMAZDI!
Beşiktaş'ın geçen hafta Ç. Rize maçında aldığı farklı galibiyette oynadığı iyi futbolun sebebi Beşiktaş'tan mı kaynaklandı yoksa Rize'nin kötü oluşundan mı? Bunun bu haftaki G.Antep deplasmanına yansımasının nasıl olacağı merak konusuydu. G.Antep maça 3-4-1-2 başladı. Önde iki stopere iki santrforla baskı yapıp, Josef'i de Recep Niyaz ile kapatarak pas bağlantısını koparmak ve oyunu savunmadan kurdurmak istemedi.
Siyah-beyazlılar G.Antep'in savunma arkasına geçemediği gibi, oyunu geniş alanda oynaması gerekirken; merkezi bu kadar kapatmış G.Antep'e karşı çizgi oyunlarını ne sağdan Rosier-Ghezzal, ne de soldan N'Sakala-N'Koudou ikilileriyle istenilen seviyede yapamadı. Bu da ilk yarıdaki Beşiktaş açısından kısır geçen oyunun en önemli sebebiydi. Alan bırakmayan ilk yarıdaki Antep savunmasına karşı da Beşiktaş'ın çözüm bulamaması, hücum zenginliğinde ve pozisyon bulmasında siyah-beyazlıları etkiledi.
G.Antep top ayağındayken hücumda kenarları çok fazla kullanmadı. Bu dizilişin en büyük özelliği, top ayağınızda olduğunda orta saha dörtlüsündeki kanat oyuncularını daha fazla kullanmanızdır. Ama G.Antep ilk yarıda çizgileri kullanamadı, genelde merkezden hızlı hücum deneyen bir görüntü içindeydi. Bu da ilk yarının neredeyse sıfır net gol pozisyonuyla geçmesine neden oldu.
İkinci yarı N'Koudou-Larin değişikliğiyle daha fazla oyunu genişleten Beşiktaş; G.Antep ceza sahası içinde daha çok tehlikeli ataklar gerçekleştirmeye başladı. Sergen hoca, 67'de Gökhan, Teixeria ve Batshuayi değişikliklerine giderek, kenardan bütün hücum oyuncularını saha içine dahil etti. Bu değişiklikler sonrası oyun Beşiktaş'ın adına hücum değişikliğine dönüşeceği gibi; top kaybında da savunma ve hücumda iki parçalı 5'e 5 bir oyunun ortaya çıkma riskini de beraberinde getirdi.
N'Sakala'nın sağlık sebebiyle oyundan çıkması, kalan dakikalar için Beşiktaş'ın modunu da düşürdü. Zaten ikinci yarının 10 dakikalık bölümü haricinde, atanın galip geleceği maçta gol çıkmayınca beraberlik de kaçınılmaz oldu.
ERMAN TOROĞLU - PAYLAŞTILAR
Erol Bulut takımını fizik olarak iyi hazırlamış... 90 dakika boyunca oyuncular iyi mücadele ettiler, ayakta kaldılar. Taktik olarak da özellikle ilk yarı Gaziantep başarılıydı. En iyi oyuncularının sakatlanıp çıkması onların aleyhine oldu. Şimdi diyebilirsiniz, "Gaziantep için iyi diyorsun ama pozisyonu var mı?" Evet yok, ama rakibi Beşiktaş sizi öyle pozisyona sokmaz.
İkinci yarı Sergen Yalçın haliyle oyuncu değişiklikleri yaptı. 15-20 dakika siyah-beyazlılar ilk yarıya oranla daha hareketli oynadılar. Ama Gaziantep'in arkadaki beşlisinin içine giremediler. İkinci yarı yine Gaziantep iyi kapandı ve maçın en iyi iki pozisyonunu da son dakikalarda Gaziantep yakaladı. Tahmin ediyorum Erol Bulut'la Gaziantep bu sezon iyi işler yapacak. Çünkü Erol, prensipli çalışan bir teknik adam, kısa vadeli düşünmüyor. Gaziantep de kurumsal yapıda. Bence bu ikisi birbirini iyi buldular.
Siyah-beyazlılar, iyi oynamadıkları maçtan bence bir puan çıkardı. Çünkü maçın en iyi iki pozisyonunu yukarda da yazdığım gibi Antep kazandı. Hele biri inanılır gibi değildi. Dışarı atmak daha zordu. Ama oyuncu bunu başardı. Hakem maalesef zaman zaman kararsızdı. Mesela kendisi bir el pozisyonunu veriyor Beşiktaş lehine sonra yardımcıdan ikaz geliyor değiştiriyor.
O zaman ben şunu derim, ilk pozisyonu demek ki görmedin, görmediğine düdük çaldın sonra değiştirdin. O zaman birinciyi verme yani görmediğini. Maalesef Türkiye'de biz bunlara alıştık. N'Sakala hiçbir darbe almadan bir anda yere düştü. Yerde çırpınması biz televizyon başında seyredenleri bile tedirgin etti. Üzdü... İnşallah en kısa zamanda sağlığına kavuşur.
Maalesef futbolculara büyük paralar veriyoruz ama zeminler kötü. Dünkü zemin de öyleydi. Sakatlanıp çıkan G.Antepli futbolcunun sakatlık sebebi de bence zemindi. Bakalım bunlara ne zaman el atacaklar ve düzelecek. Futbol düzgün sahada oynanır.
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