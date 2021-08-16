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BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın yeni transferi Alex Teixeira sağlık kontrolünden geçti

Teixeira sağlık kontrolünden geçti
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 16.08.2021

Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı yeni transfer Alex Teixeira, sağlık kontrolünden geçti. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ın kadrosuna dahil ettiği Brezilyalı futbolcu Alex Teixeira sağlık kontrolünden geçirildi.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünde detaylı kan tetkikleri yapılan Teixeira; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

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