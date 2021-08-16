Beşiktaş'ın yeni transferi Alex Teixeira sağlık kontrolünden geçti
Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı yeni transfer Alex Teixeira, sağlık kontrolünden geçti. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ın kadrosuna dahil ettiği Brezilyalı futbolcu Alex Teixeira sağlık kontrolünden geçirildi.
Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünde detaylı kan tetkikleri yapılan Teixeira; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.
Sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.
Yeni transferimiz Alex Teixeira, @AcibademSaglik Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. 🦅 pic.twitter.com/Wx9msEVSOv— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 16, 2021
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