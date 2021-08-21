21 Ağustos 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Sergen Yalçın'dan Batshuayi kararı! İşte Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i

Yalçın’dan Batshuayi kararı! İşte Beşiktaş’ın Gaziantep FK maçı 11’i
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 21.08.2021 Giriş Tarihi: 21.08.2021

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep FK'nın konuğu oluyor. Ligin ilk haftasında taraftarı önünde Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, Gaziantep temsilcisini de yenerek galibiyet serisi başlatmak istiyor. Sezona teknik direktör Erol Bulut yönetiminde başlayan ve ilk maçında Karagümrük'e yenilen Gaziantep FK ise güçlü rakibi karşısında puan ya da puanlar almayı hedefliyor. Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirlerken; kadroya dahil edilen yıldız golcü Michy Batshuayi'nin mücadelede yedek soyunacağı öğrenildi. İşte Gaziantep FK - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri... (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep ile karşı karşıya geliyor. Kalyon Stadı'ndaki karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Siyah-beyazlı takım sezonun ilk maçında evinde Rize'yi 3-0 mağlup ederken, Gazianntep ise deplasmanda Fatih Karagümrük'e 3-2 mağlup oldu. Beşiktaş 2'de 2 yaparak yoluna kayıpsız devam etmek, ev sahibi ekip ise siftah yapmak istiyor.

DEPLASMANDA KAYBETTİ
Beşiktaş, Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren Gaziantep'e deplasmandaki iki karşılaşmada da mağlup oldu. 2019-2020'de ligde mücadele etmeye başlayan Gaziantep, ilk sezonunda Beşiktaş'ı 3-2 yendi. Beşiktaş, geçen sezonki deplasman karşılaşmasında ise rakibine 3-1 mağlup oldu. Beşiktaş, evindeki karşılaşmalarda Gaziantep'i 2019-2020'de 3-0 yenerken, geçen sezon ise rakibine 2-1 üstünlük kurdu.

YILDIZLAR ANTEP'TE KADRODA
Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Gaziantep ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta kamp kadrosu belirlendi. Siyah-beyazlı ekibin yeni transferleri Mert Günok, Batshuayi ve Teixeira kamp kadrosunda yer aldı. Batshuayi'nin ilk 11'de yer alması, Teixeira'nın ise ikinci yarının ilerleyen dakikalarında şans bulması bekleniyor.

GAZİANTEP FK-BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

GAZiANTEP FK: GÜNAY, OLKOWSKI, ERTUĞRUL, DJILOBODJI, ULAŞ, MENDYL, RECEP, JEFFERSON, FURKAN, KENAN, DICKO

BEŞİKTAŞ: ERSIN, ROSIER, WELINTON, VIDA, N'SAKALA, JOSEF, GHEZZAL, ATIBA, SALIH, N'KOUDOU, KENAN

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