Son dakika spor haberi: Sergen Yalçın'dan Gaziantep - Beşiktaş maçı sonrası transfer sözleri!
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gaziantep FK maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Transfer çalışmalarıyla ilgili de konuşan Yalçın, iki oyuncu daha alabileceklerini ve özellikle iyi bir Türk oyuncuya ihtiyaçları olduğunu söyledi. İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları... (BJK spor haberi)
Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep FK'nın konuğu oldu. Gol sesinin çıkmadığı mücadelede iki takım, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılarak puanları paylaştım. Maç sonrası açıklamalarda bulunan siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, transferle ilgili bilgiler de verdi. İşte Yalçın'ın maç sonu açıklamaları:
"UMARIZ BUNDAN SONRASI İYİ OLUR"
"İlk yarı istediğimiz gibi olmadı. Merkez ve kenar oyuncularımızın top kayıpları etken oldu. Ancak ikinci yarıya çok iyi başladık. İçerde çok ciddi konuşma yaptık. Pozisyonlara girdik. O ara golü bulabilirdik. Son bölümde Gaziantep de golü bulabilirdi. Yeni yeni hazırlanıyoruz. Oyuncularımız takıma yeni alışıyor. Henüz sezonun çok başı, umarız bundan sonrası iyi olur.
"2 OYUNCU ALMA DURUMUMUZ VAR"
"Tahminim 2 oyuncu daha alma durumumuz var. Özellikle iyi bir Türk oyuncuya ihtiyacımız var. Çünkü malum, yabancı kuralı. Dünyada başka yerde var mı bilmiyorum. Anlamsız kural. Bugün Batshuayi'yi oyuna alırken işte yerli oyuncu koymak zorundayız. Bu yabancı kuralı çok anlamsız. Çok doğru bulmuyorum."
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