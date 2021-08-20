Gaziantep FK Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte ayrıntılar...
Süper Lig'in ilk haftasında evinde Çaykur Rizespor'u 3-0 yenen Beşiktaş, ikinci haftada Gaziantep FK deplasmanına çıkıyor. Siyah-beyazlılar, transferde hareketli bir hafta geçirdi ve kadrosunu Michy Batshuayi ile güçlendirdi. Gaziantep FK, ligin ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük'e 3-2 mağlup oldu. Peki, Gaziantep FK Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Ligin ikinci haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK deplasmanına konuk olacak. Siyah-beyazlılar ilk hafta evinde Çaykur Rizespor'u 3-0 yenmiş, Gaziantep FK ise Fatih Karagümrük'e deplasmanda 3-2 mağlup olmuştu. Kalyon Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı, hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Uzun bir aradan sonra seyircisiyle evinde buluşacak olan Gaziantep ekibinde, Kana Bıyık ve Maxim sakatlıkları dolayısıyla forma giyemeyecek. Sagal'ın kart cezası nedeniyle kadroda yer alamayacağı Güneydoğu Anadolu temsilcisinde 2 oyuncu da yeni tip corona virüsü (Covid-19) testlerinin pozitif çıkması nedeniyle takımı yalnız bırakacak. Yeni transferlerden Joao Figueiredo ve Alexander Merkel ise teknik direktör Erol Bulut'tan forma bekleyecek.
Beşiktaş'ta bu mücadelenin kamp kadrosu da belli oldu. Açıklanan kafilede yeni transferlerden Michy Batshuayi, Alex Teixeira ve Mert Günok, kadroda yer aldı.
GAZİANTEP FK-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Beşiktaş'ın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacağı maç yarın akşam saat 21.45'te başlayacak ve beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
DEPLASMANDA KAZANAMADI
Beşiktaş, Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren Gaziantep'e deplasmandaki iki maçta da mağlup oldu. 2019-2020'de ligde mücadele etmeye başlayan Gaziantep, ilk sezonunda Beşiktaş'ı 3-2 yendi. Beşiktaş, geçen sezonki deplasman karşılaşmasında ise rakibine 3-1 mağlup oldu. Beşiktaş, evindeki karşılaşmalarda Gaziantep'i 2019-2020'de 3-0 yenerken, geçen sezon ise rakibine 2-1 üstünlük kurdu.
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