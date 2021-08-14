Son dakika trasnfer haberleri... Yeni sezona 3 gollü galibiyet ile başlayan son şampiyon Beşiktaş, transferde hareketli bir dönem geçiriyor. Kartal'ın yıldızı Kevin N'Koudou, Batshuayi ile ilgili paylaşımda bulundu. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri

Beşiktaş taraftarı Michy Batshuayi'yi bekliyor... Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Çaykur Rizespor maçının ardından açıkladığı ve İstanbul'a geleceğini duyurduğu Kongo asıllı Belçikalı golcü Michy Batshuayi, camiada heyecana neden oldu.

Siyah-beyazlı takımın Fransız oyuncusu Kevin N'Koudou da yıldız futbolcuyla yaptığı görüntülü konuşmayı paylaşarak taraftarları heyecanlandırdı. Georges-Kevin N'Koudou ve Michy Batshuayi 2015-2016 sezonunda Marsilya'da birlikte oynamıştı.

DİĞER

BEŞİKTAŞ HABERLERİ