Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Kaan Ayhan transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Milli futbolcunun babası A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Erol Ayhan yaptığı açıklamada; "Beşiktaş Sassuolo ile anlaşırsa Kaan Beşiktaş forması giyer." dedi.