20 Ağustos 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Kartal Kayra Yılmaz Ümraniyespor'a kiralandı

Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı! İşte yeni takımı
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 20.08.2021 Giriş Tarihi: 20.08.2021

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş, genç futbolcusu Kartal Kayra Yılmaz'ın TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'a kiralandığını açıkladı. (BJK spor haberi)

Beşiktaş, genç futbolcusu Kartal Kayra Yılmaz'ın TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'a kiralandığını açıkladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcularımızdan Kartal Kayra Yılmaz, Ümraniyespor'a geçici transfer olmuştur. Kartal Kayra Yılmaz'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verildi.

Geçtiğimiz sezon da Ümraniyespor'da kiralık olarak forma giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, İstanbul ekibiyle çıktığı 17 maçta 2 asist kaydetmişti.

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