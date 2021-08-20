20 Ağustos 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Utku Yuvakuran takımdan ayrılıyor! Süper Lig ekipleri...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig'de Çaykur Rizespor galibiyetiyle başlayan ve cumartesi günü Gaziantep FK'yı da mağlup ederek seri başlatmak isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Başakşehir forması giyen Mert Günok'un transferini resmen açıklayan siyah-beyazlılarda genç kaleci Utku Yuvakuran takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. 23 yaşındaki file bekçisine Süper Lig'den 2-3 kulübün talip olduğu öğrenildi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş’ta Utku Yuvakuran takımdan ayrılıyor! Süper Lig ekipleri...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 20.08.2021

Beşiktaş'ta kaleye Mert Günok takviyesinin yapılmasının ardından Utku Yuvakuran 3. kaleci konumuna düşmüştü.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş’ta Utku Yuvakuran takımdan ayrılıyor! Süper Lig ekipleri...

Utku Yuvakuran ile Süper Lig'den 2-3 takımın ilgilendiği belirtildi. Beşiktaş yönetimi, potansiyel gördüğü genç kaleciyi Süper Lig'den bir kulübe kiralamak istiyor.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş’ta Utku Yuvakuran takımdan ayrılıyor! Süper Lig ekipleri...

1 AY ÖNCE 3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Beşiktaş yönetimi, yeni sezon öncesi ilk imzayı Utku'ya attırmıştı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın takımda kalmasını istediği genç eldivene 1 ay önce 3 yıllık imza attırılmıştı.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş’ta Utku Yuvakuran takımdan ayrılıyor! Süper Lig ekipleri...

KUPADA BEŞİKTAŞ'I YARI FİNALE TAŞIDI

Utku Yuvakuran, Ziraat Türkiye Kupası'nda geçen sezon 12 Şubat'ta oynanan Konyaspor maçında penaltılarda yaptığı kurtarışlarla Beşiktaş'ı yarı finale taşımıştı.

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