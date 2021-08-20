Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Utku Yuvakuran takımdan ayrılıyor! Süper Lig ekipleri...
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig'de Çaykur Rizespor galibiyetiyle başlayan ve cumartesi günü Gaziantep FK'yı da mağlup ederek seri başlatmak isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Başakşehir forması giyen Mert Günok'un transferini resmen açıklayan siyah-beyazlılarda genç kaleci Utku Yuvakuran takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. 23 yaşındaki file bekçisine Süper Lig'den 2-3 kulübün talip olduğu öğrenildi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ta kaleye Mert Günok takviyesinin yapılmasının ardından Utku Yuvakuran 3. kaleci konumuna düşmüştü.
1 AY ÖNCE 3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI
Beşiktaş yönetimi, yeni sezon öncesi ilk imzayı Utku'ya attırmıştı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın takımda kalmasını istediği genç eldivene 1 ay önce 3 yıllık imza attırılmıştı.
KUPADA BEŞİKTAŞ'I YARI FİNALE TAŞIDI
Utku Yuvakuran, Ziraat Türkiye Kupası'nda geçen sezon 12 Şubat'ta oynanan Konyaspor maçında penaltılarda yaptığı kurtarışlarla Beşiktaş'ı yarı finale taşımıştı.
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