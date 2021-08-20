Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Utku Yuvakuran takımdan ayrılıyor! Süper Lig ekipleri...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig'de Çaykur Rizespor galibiyetiyle başlayan ve cumartesi günü Gaziantep FK'yı da mağlup ederek seri başlatmak isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Başakşehir forması giyen Mert Günok'un transferini resmen açıklayan siyah-beyazlılarda genç kaleci Utku Yuvakuran takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. 23 yaşındaki file bekçisine Süper Lig'den 2-3 kulübün talip olduğu öğrenildi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta kaleye Mert Günok takviyesinin yapılmasının ardından Utku Yuvakuran 3. kaleci konumuna düşmüştü.

Utku Yuvakuran ile Süper Lig'den 2-3 takımın ilgilendiği belirtildi. Beşiktaş yönetimi, potansiyel gördüğü genç kaleciyi Süper Lig'den bir kulübe kiralamak istiyor.