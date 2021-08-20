20 Ağustos 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Kaan Ayhan'ın babası Erol Ayhan: Beşiktaş Sassuolo ile anlaşırsa Kaan Beşiktaş forması giyer

Kaan Ayhan’ın babası Erol Ayhan’dan açıklama: Beşiktaş ve transfer...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 20.08.2021 Giriş Tarihi: 20.08.2021

Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Kaan Ayhan transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Milli futbolcunun babası A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Erol Ayhan yaptığı açıklamada; "Beşiktaş Sassuolo ile anlaşırsa Kaan Beşiktaş forması giyer." dedi.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'ında yer alacak Beşiktaş, iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını yürütürken, savunmasını da güçlendirmek için çalışmalarına başlamıştı.

Siyah beyazlılar bu bağlamda, İtalya'nın Sassuolo takımında forma giyen Kaan Ayhan'ı transfer etmek için görüşmelerde bulunmuş ancak henüz bir sonuç alamamıştı.

Yaşanan bu gelişmelerle berabar Kaan Ayhan'ın babası ve menajeri olan Erol Ayhan'dan flaş bir açıklama geldi.

Kaan Ayhan babası Erol Ayhan'dan Beşiktaş itirafı!

"BEŞİKTAŞ'A GİDER!"
Erol Ayhan, transfere ilişkin A Spor'a yaptığı açıklamada, "Sassuolo ile anlaşılırsa Kaan, Beşiktaş forması giyer" dedi.

Öte yandan Beşikaş ile Sassuolo arasında transfer görüşmelerin devam ettiği kaydedildi

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