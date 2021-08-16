Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Michy Batshuayi'nin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu. Siyah beyazlıların, Chelsea’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 27 yaşındaki futbolcunun yarın İstanbul'da olması planlanıyor. Yıldız golcü, sağlık kontrolünün ardından Beşiktaş ile 1 yıllık sözleşmeye imza atacak. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Michy Batshuayi'ye kavuşuyor. Siyah beyazlıların, İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı 27 yaşındaki futbolcu, İstanbul'a geliyor.

NTV Spor'un haberine göre, 17 Ağustos Salı günü İstanbul'da olması beklenen Belçikalı golcü, sağlık kontrollerinin ardından Beşiktaş ile 1 yıllık sözleşme imzalayacak.

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