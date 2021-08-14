14 Ağustos 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi... Salih Uçan: Büyük takım forması çok ağırdır!

Salih Uçan: Büyük takım forması çok ağırdır!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 14.08.2021

Süper Lig'in açılış maçında son şampiyon Beşiktaş, evinde ağırladığı Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası siyah beyazlıların yıldızı Salih Uçan, galibiyeti yorumladı. Salih, "Büyük takım forması çok ağırdır. Yeniden büyük takım şansı yakaladım, bu formanın kıymetini hep bileceğim, en iyi şekilde temsil edeceğim, Beşiktaş formasını taşıdığım için çok mutluyum." dedi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Süper Lig'de yeni sezonun açılış maçında Beşiktaş, evinde Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların yeni transferlerinden Salih Uçan, ilk kez Vodafone Park'ta sahaya çıktı.

27 yaşındaki futbolcu karşılaşma sonrası beIN SPORTS'a konuştu:

"Kendimi yüzde yüz hazır hissetmiyorum. Zamana ihtiyacım var. Hocam bana ilk 11'de şans verdi, benim için de iyi oldu. Yavaş yavaş enerjimi toplayacağımı düşünüyorum. Zaman geçtikçe daha iyi olacağız. Kendi açımdan çok mutluyum. Heyecan da vardı.

Büyük takım forması çok ağırdır. Yeniden büyük takım şansı yakaladım, bu formanın kıymetini hep bileceğim, en iyi şekilde temsil edeceğim, Beşiktaş formasını taşıdığım için çok mutluyum."

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