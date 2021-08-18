O özelliği şaşırttı! İşte Beşiktaş'ın yeni transferi Michy Batshuayi'nin bilinmeyenleri
Beşiktaş'ın görüşmelere başladığı ve İstanbul'a getirdiği Michy Batshuayi'nin, gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiği ortaya çıktı. İşte Belçikalı golcünün bilinmeyenleri... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Siyah-beyazlıların son transferi Batshuayi, 27 yaşına rağmen halen bir çocuk saflığında yaşamına devam ediyor. Beşiktaş'ın, Chelsea'den kiralık olarak renklerini kattığı Belçikalı forvet, büyük şöhretine rağmen hayatını gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden yıldızlardan biri. Fotomaç'ın haberine göre; Hırçın santrfor görüntüsünün altında bir çocuk yatıyor! Adeta bir çizgi film sevdalısı. Bu durum kıyafetlerine de yansıyor. En sevdiği çizgi film ise Sünger Bob!
KARDEŞİ DE FUTBOLCU
Özel hayatını gizlilik içerisinde sürdürmeyi tercih ediyor. Hiçbir kız arkadaşı ile fotoğrafı basına yansımadı ya da kim olduğu bilinmiyor, bu durum onun için çok önemli. Sosyal medyasından özel hayatına dair bir fotoğraf paylaşmıyor. Müthiş yeteneği nedeniyle kardeşinin de kendisi gibi futbolcu olmasını istedi. Aaron Leya Iseka, kardeşi kadar başarılı olamasa da Anderlecht ve Marsilya maceralarından sonra şu anda Barnsley forması giyiyor.
BUGÜN İMZALIYOR
Beşiktaş kulübü, Michy Batshuayi ile görüşmelere başlandığını KAP'a "Profesyonel Futbolcu Michy Batshuayi-Atunga'nın transferi konusunda kendisi ve kulübü Chelsea ile rüşmelere başlanmıştır" açıklamasıyla duyurdu. Sağlık kontrolünden geçirilen bugün resmi sözleşmeyi imzalayacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası