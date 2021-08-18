O özelliği şaşırttı! İşte Beşiktaş'ın yeni transferi Michy Batshuayi'nin bilinmeyenleri

Beşiktaş'ın görüşmelere başladığı ve İstanbul'a getirdiği Michy Batshuayi'nin, gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiği ortaya çıktı. İşte Belçikalı golcünün bilinmeyenleri... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Siyah-beyazlıların son transferi Batshuayi, 27 yaşına rağmen halen bir çocuk saflığında yaşamına devam ediyor. Beşiktaş'ın, Chelsea'den kiralık olarak renklerini kattığı Belçikalı forvet, büyük şöhretine rağmen hayatını gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden yıldızlardan biri. Fotomaç'ın haberine göre; Hırçın santrfor görüntüsünün altında bir çocuk yatıyor! Adeta bir çizgi film sevdalısı. Bu durum kıyafetlerine de yansıyor. En sevdiği çizgi film ise Sünger Bob!

KARDEŞİ DE FUTBOLCU

Özel hayatını gizlilik içerisinde sürdürmeyi tercih ediyor. Hiçbir kız arkadaşı ile fotoğrafı basına yansımadı ya da kim olduğu bilinmiyor, bu durum onun için çok önemli. Sosyal medyasından özel hayatına dair bir fotoğraf paylaşmıyor. Müthiş yeteneği nedeniyle kardeşinin de kendisi gibi futbolcu olmasını istedi. Aaron Leya Iseka, kardeşi kadar başarılı olamasa da Anderlecht ve Marsilya maceralarından sonra şu anda Barnsley forması giyiyor.

BUGÜN İMZALIYOR

Beşiktaş kulübü, Michy Batshuayi ile görüşmelere başlandığını KAP'a "Profesyonel Futbolcu Michy Batshuayi-Atunga'nın transferi konusunda kendisi ve kulübü Chelsea ile rüşmelere başlanmıştır" açıklamasıyla duyurdu. Sağlık kontrolünden geçirilen bugün resmi sözleşmeyi imzalayacak.

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