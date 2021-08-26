26 Ağustos 2021, Perşembe
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Siyah-beyazlı takımın yaptığı antrenmanlarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve fizik/kondisyon testlerinden de başarılı bir şekilde çıkan Batshuayi, Sergen Yalçın ile de özel bir görüşme yaptı.
Beşiktaşlı Mich Batshuayi'den Sergen Yalçın'a: ilk 11'de olmak istiyorum
Beşiktaş'ın yeni transferi Mich Batshuayi, Karagümrük maçında sahaya ilk 11'de çıkmak istiyor. Belçikalı forvet bu konu hakkında Sergen Yalçın ile bir görüşme gerçekleştirdi. (BJK spor haberleri)
Beşiktaş'ın yeni transferi Mich Batshuayi, siyah-beyazlı takımın bu hafta Karagümrük ile oynayacağı maçta ilk 11'de olmak istiyor.
Siyah-beyazlı takımın yaptığı antrenmanlarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve fizik/kondisyon testlerinden de başarılı bir şekilde çıkan Batshuayi, Sergen Yalçın ile de özel bir görüşme yaptı.
undefinedKaragümrük maçında oynamak istediğini Sergen Yalçın'a ileten Batshuayi hem fiziksel hem de mental olarak hazır olduğunu ifade etti.
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