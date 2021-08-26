26 Ağustos 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaşlı Mich Batshuayi'den Sergen Yalçın'a: ilk 11'de olmak istiyorum

Batshuayi’den Yalçın’a: Oynamak istiyorum
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 26.08.2021

Beşiktaş'ın yeni transferi Mich Batshuayi, Karagümrük maçında sahaya ilk 11'de çıkmak istiyor. Belçikalı forvet bu konu hakkında Sergen Yalçın ile bir görüşme gerçekleştirdi. (BJK spor haberleri)

Beşiktaş'ın yeni transferi Mich Batshuayi, siyah-beyazlı takımın bu hafta Karagümrük ile oynayacağı maçta ilk 11'de olmak istiyor.

Siyah-beyazlı takımın yaptığı antrenmanlarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve fizik/kondisyon testlerinden de başarılı bir şekilde çıkan Batshuayi, Sergen Yalçın ile de özel bir görüşme yaptı.

undefined

Karagümrük maçında oynamak istediğini Sergen Yalçın'a ileten Batshuayi hem fiziksel hem de mental olarak hazır olduğunu ifade etti.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Milli futbolcu adım adım Kartal oluyor! Milli futbolcu adım adım Kartal oluyor!
Beşiktaş’ın rakipleri belli oluyor! Beşiktaş'ın rakipleri belli oluyor!
Haftanın hakemleri belli oldu! Haftanın hakemleri belli oldu!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör