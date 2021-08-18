19 Ağustos 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: Barcelona'dan Beşiktaş'a Umtiti müjdesi!

Barcelona’dan Beşiktaş’a Umtiti müjdesi!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 18.08.2021

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın listesinde yer alan Samuel Umtiti'den siyah-beyazlıları sevindiren bir haber geldi. Fransız savunma oyuncusunu kadroda düşünmeyen Barcelona'nın, Umtiti'ye 1 hafta süre verdiği ve 1 hafta içinde takımdan ayrılmazsa oyuncunun sözleşmesini feshedeceği öğrenildi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Ekonomik sorunlarla boğuşan Barcelona'nın, 27 yaşındaki oyuncunun yüksek maaşından kurtulmak için böyle bir karar aldığı kaydedildi.

Sport'tan Lluis Miguel Sanz'ın haberine göre Beşiktaş, Fransız stoperin maaşının bir bölümünü ödemeyi kabul ederek kiralama teklifi yapmıştı.

31 kez Fransız Milli Takım formasını giyen Umtiti, 4 kez de rakip fileleri havalandırmayı başardı. 1.82 boyundaki başarılı futbolcu 2016 yılında Lyon'dan 25 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

Umtiti, profesyonel futbol kariyerinde 2 takımda görev yaparken, bu periyotta 302 maçta forma giydi. 170 kez Lyon, 132 kez de Barcelona'da da maça çıktı.

Lucas Fernando A Spor'a konuştu! haberin devamı

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