19 Ağustos 2021, Perşembe
Son dakika transfer haberleri: Barcelona'dan Beşiktaş'a Umtiti müjdesi!
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın listesinde yer alan Samuel Umtiti'den siyah-beyazlıları sevindiren bir haber geldi. Fransız savunma oyuncusunu kadroda düşünmeyen Barcelona'nın, Umtiti'ye 1 hafta süre verdiği ve 1 hafta içinde takımdan ayrılmazsa oyuncunun sözleşmesini feshedeceği öğrenildi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Ekonomik sorunlarla boğuşan Barcelona'nın, 27 yaşındaki oyuncunun yüksek maaşından kurtulmak için böyle bir karar aldığı kaydedildi.
Sport'tan Lluis Miguel Sanz'ın haberine göre Beşiktaş, Fransız stoperin maaşının bir bölümünü ödemeyi kabul ederek kiralama teklifi yapmıştı.
31 kez Fransız Milli Takım formasını giyen Umtiti, 4 kez de rakip fileleri havalandırmayı başardı. 1.82 boyundaki başarılı futbolcu 2016 yılında Lyon'dan 25 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.
Umtiti, profesyonel futbol kariyerinde 2 takımda görev yaparken, bu periyotta 302 maçta forma giydi. 170 kez Lyon, 132 kez de Barcelona'da da maça çıktı.
YORUMLAR
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası