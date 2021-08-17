Beşiktaş'tan stopere Kaan Ayhan ve Serdar Aziz hamlesi!

Savunma bölgesinde yerli alternatif oluşturmak isteyen Beşiktaş, gündemine Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan'ı almıştı. Kiralamaya sıcak bakmayan İtalyan kulübü milli stoper için 6 milyon Euro bonservis bedeli talep etti. A Spor muhabiri Sercan Dikme de, oyuncunun babasıyla konuştuğunu ve Kaan'la Beşiktaş arasında bir görüşmenin gerçekleşmediğini söyledi. Ayrıca Dikme, "Beşiktaş Serdar Aziz için sözlü bir girişimde bulunmuş. Beşiktaş Serdar Aziz'i bonservissiz olarak kadroya katmak istiyor. Stoper bölgesi için ilk aday Kaan Ayhan, ikincisi ise Serdar Aziz." dedi. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

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