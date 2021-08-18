Flaş transfer iddiası! Beşiktaş'tan Marcelo Guedes atağı

Beşiktaş için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Fransız basını Beşiktaş'ın, Lyon'da kadro dışı bırakılan eski oyuncusu Marcelo Guedes'i gündemine aldığını yazdı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş stoper transferinde Kaan Ayhan'ı kadrosuna katmak için yoğunlaşmışken, sürpriz bir gelişme yaşandı. Fotomaç'ın Fransız basınından derlediği habere göre; Ligue 1 ekiplerinden Lyon, Beşiktaş'ın eski stoperi Marcelo'nun sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor. Görüşmelerin 1-2 gün içinde sonuçlanacağı kaydedilirken tecrübeli stoperin eşinden de flaş bir paylaşım geldi. Tatiane Guedes, Instagram'dan yaptığı paylaşımda "Bir sonraki durağımızı tahmin etmek zor olmamalı" yazdıktan sonra Türkiye'ye geldiği resmi paylaştı.

Beşiktaş'tan 2017'de 7 milyon euro bonservis bedeliyle Lyon'a giden tecrübeli futbolcu, zaman zaman siyah-beyazlı takımın gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti. İstanbul'da başarılı bir dönem geçiren Sambacı, Fransa'da 167 maça çıkarken 8 gol ve 2 asistlik de skor katkısı verdi.

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