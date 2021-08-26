26 Ağustos 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne 4. torbadan katılacak!

Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’nde yer alacağı torba belli oldu!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 26.08.2021 Giriş Tarihi: 26.08.2021

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmaya hak kazanan Beşiktaş'ın, Devler Ligi'nde yer alacağı torba belli oldu. 4. Torbada bulunan siyah beyazlılar, Monaco'nun Shaktar Donetsk'i elemesi halinde 3. torbada yer alacaktı. Uzatmaya giden mücadelede Ukrayna ekibi, Fransız temsilcisini geçerek Şampiyonlar Ligi'ne kaldı. Böylelikle Beşiktaş'ın, gruplara 4. torbadan katılacağı kesinleşmiş oldu. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off maçında Shaktar Donetsk ve Monaco karşı karşıya geldi. Uzatmalara giden mücadelede Ukrayna temsilcisi, turu geçen taraf oldu.

Bu sonuçla Beşiktaş'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimlerine 4. torbadan katılması kesinleşti.

TAKIMLAR HANGİ TORBADA?
Peki hangi takımlar hangi torbada kura çekimine giriyor? İşte yanıtı...

1. TORBA
Chelsea
Villarreal
Atletico Madrid
Manchester City
Bayern Münih
Inter
Lille
Sporting Lizbon

2. TORBA
Real Madrid
Barcelona
Juventus
Manchester United
PSG
Liverpool
Sevilla
Borussia Dortmund

3. TORBA
Porto
Ajax
Shakhtar Donetsk
RB Leipzig
Salzburg
Benfica
Atalanta
Zenit

4. TORBA
BEŞİKTAŞ
Dinamo Kiev
Sherif
Club Brugge
Young Boys
Milan
Malmö
Wolfsburg

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