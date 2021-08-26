UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play off maçlarının tamamlanmasının ardından gruplara katılacak takımlar ve torbalar netleşti. Ülkemizi bir tek Beşiktaş temsil ederken, siyah-beyazlıların rakipleri de belli oldu. C Grubu'nda yer alan Beşiktaş'ın rakipleri Sporting Lizbon, Borussia Dortmund ve Ajax oldu. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

İstanbul'da yapılan Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonrasında Beşiktaş'ın grubu ve rakipleri belli oldu. İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde saat 19.00'da çekilen kura sonrasında siyah-beyazlı ekip C Grubu'nda yer aldı. Temsilcimiz Beşiktaş'ın tek Türk takımı olarak yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları, 14-15 Eylül'de başlayıp 7-8 Aralık'ta sona erecek. Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Geçen sezon İngiltere ekibi Chelsea'nin mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 28 Mayıs'ta Rusya'nın Saint Petersburg şehrindeki Krestovsky Stadı'nda oynanacak.

A Grubu

Manchester City

PSG

Leipzig

Club Brugge

B Grubu

Atletico Madrid

Liverpool

Porto

Milan

C Grubu

Sporting Lizbon

Borussia Dortmund

Ajax

BEŞİKTAŞ

D Grubu

Inter

Real Madrid

Shakhtar Donetsk

Sheriff

E Grubu

Bayern Münih

Barcelona

Benfica

Dinamo Kiev

F Grubu

Villarreal

Manchester United

Atalanta

Young Boys

G Grubu

Lille

Sevilla

Salzburg

Wolfsburg

H Grubu

Chelsea

Juventus

Zenit

Malmö

İLK HAFTA MAÇLARI 14-15 EYLÜL'DE

Devler Ligi"nde grup maçları, 14-15 Eylül'de başlayıp 7-8 Aralık'ta sona erecek.

Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Geçen sezon İngiltere ekibi Chelsea'nin mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 28 Mayıs'ta Rusya'nın Saint Petersburg şehrindeki Krestovsky Stadı'nda oynanacak.

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