17 Ağustos 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan stoperde Jerome Boateng ve Denswil hamlesi!

Beşiktaş’tan stoperde çifte harekat! Önemli aşama kaydedildi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 17.08.2021

Stoper bölgesini güçlendirmek isteyen Beşiktaş, bu mevkiye Şampiyonlar Ligi klasında bir defans oyuncusu almak istiyor. Siyah-beyazlıların bu bölge için düşündüğü iki yabancı isim ise Jerome Boateng ve Denswil. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Transfer sezonunda bir çok mevkide istediğini elde etmeyi başaran Beşiktaş, takımdan ayrılan Montero'nun yokluğunu duldurmak için stoper arayışlarına devam ediyor. Takvim'in haberine göre; Denswil transferinde hem oyuncu hem de kulübü Bologna ile ciddi mesafe kaydeden Siyah-Beyazlılar B.Münih ile sözleşmesi sona eren Jerome Boateng ile de bir görüşme yaptı. Stoper transferi bu hafta içinde tamamlanacak.

Jerome Boateng boşta olmasına rağmen bireysel çalışmalarını düzenlik olarak yapıyor.

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