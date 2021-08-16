Beşiktaş'ta Cyle Larin görüşme odasına!

Süper Lig'de sezonu 3-0'lık Çaykur Rizespor galibiyetiyle açan Beşiktaş'ta Cyle Larin takımının son golünü kaydetmişti. Siyah-beyazlılarda başkan Ahmet Nur Çebi, Kanadalı golcünün menajerini İstanbul'a çağırdı. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta Cyle Larin'in sözleşmesinin uzatılması için en önemli hamle yapıldı… Fotomaç'ın haberine göre; Başkan Ahmet Nur Çebi, Kanadalı oyuncunun menajerini İstanbul'a davet etti.

Daha önceki sözleşme uzatma görüşmeleri sonuçsuz kalrken Larin'in sezon sonunda bedava ayrılma ihtimali üzerine pazarlıklara yeniden başlanması kararı alındı. Larin'in her ne kadar Premier Lig'de oynamak istemesine rağmen Beşiktaş'a para kazandırmadan ayrılmak istememesi avantaj olarak görülüyor.

DİĞER

BEŞİKTAŞ HABERLERİ