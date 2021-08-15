Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta bir imza daha yolda! Lucas Fernando Martins...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Chelsea forması giyen Michy Batshuayi transferi için İngiliz kulübüyle her konuda anlaşma sağlayan Beşiktaş'ta orta saha takviyesi için çalışmalar hızlandı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yönetimle Lucas Fernando Martins transferiyle ilgili bir toplantı yapacağı ve toplantıdan olumlu sonuç çıkması halinde Brezilyalı futbolcunun İstanbul'a çağrılıp resmi sözleşme imzalanacağı öne sürüldü. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın "Orta saha" açıklaması ile Lucas Fernando Martins gündeme oturdu. Siyah-beyazlıların uzun süre önce görüşüp anlaştığı 29 yaşındaki futbolcuyla ilgili olarak yönetim ve teknik direktör Yalçın, son kez bir araya gelip durum değerlendirmesi yapacak. Sabah'ın haberine göre; Josef de Souza ve Alex Teixeira'nın yakın arkadaşı olan Lucas'ın, Beijing Guoan'dan bonservisini eline aldığı ve problemi kalmadığı aktarıldı. Oyuncuya "Gel" çağrısı yapıldığı takdirde kısa süre içerisinde İstanbul'da olacak.

LUCAS FERNANDO MARTINS KİMDİR?

3 Mart 1992 tarihinde Brezilya'nın Erechim kentinde dünyaya gelen Lucas Fernando Martins, futbola Gremio altyapısında başladı. Shakhtar Donetsk, Sampdoria ve Spartak Moskova formalarını da giyen 29 yaşındaki futbolcu, 2019 yılında Beijing Guoan'a kiralandı. Şubat 2020'de Çin ekibine bonservisiyle beraber transfer olan Fernando, kariyerinde çıktığı 298 maçta 26 gol ve 14 asist kaydetti. Brezilyalı orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 3.5 milyon Euro.

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