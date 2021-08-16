Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş’tan yılın takası! Ersin Destanoğlu gidecek Kaan Ayhan gelecek

Beşiktaş'ta orta saha, kanat, forvet, bek transferi derken sıra savunma takviyesine geldi. Fotomaç'ın haberine göre; siyah-beyazlı kulüp, bu bölge için uzun süredir istediği Kaan Ayhan'ı bitme aşamasına getirdi. Üstelik oldukça avantajlı bir takas ile... Gelen haberlere göre 26 yaşındaki Kaan için kulübü Sassuolo ile bir kez daha masaya oturan Beşiktaş, sürpriz bir teklifle karşılaştı. Çizme ekibi de genç file bekçisi Ersin Destanoğlu için girişimde bulundu.