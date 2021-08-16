Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan yılın takası! Ersin Destanoğlu gidecek Kaan Ayhan gelecek
Süper Lig'de yeni sezona 3 puanla başlayan Beşiktaş, son olarak kadrosuna Mert Günok'u kattığını duyurdu. Siyah-beyazlılar Sassuolo'nun istediği Ersin Destanoğlu'nu göndermeye sıcak bakarken, yerine ise Kaan Ayhan'ı istedi. İşte çılgın takas hamlesinin detayları... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ta orta saha, kanat, forvet, bek transferi derken sıra savunma takviyesine geldi. Fotomaç'ın haberine göre; siyah-beyazlı kulüp, bu bölge için uzun süredir istediği Kaan Ayhan'ı bitme aşamasına getirdi. Üstelik oldukça avantajlı bir takas ile... Gelen haberlere göre 26 yaşındaki Kaan için kulübü Sassuolo ile bir kez daha masaya oturan Beşiktaş, sürpriz bir teklifle karşılaştı. Çizme ekibi de genç file bekçisi Ersin Destanoğlu için girişimde bulundu.
İşte bu sırada kıran kırana pazarlıklar başladı. Ve taraflar büyük oranda anlaştı. Bu anlaşmaya göre Beşiktaş cephesi Ersin Destanoğlu karşılığında Kaan Ayhan artı 2 milyon euro istedi. Bu talep de İtalyanlar tarafından kabul gördü. Kaleye Mert Günok takviyesini yapan siyah-beyazlılar, böylece Ersin konusunda manevra sağlarken, üstüne bir de yerli stoper oynatma şansı yakaladı. Alınan bilgilere göre Kaan'ın bu hafta sonuna doğru İstanbul'a gelip resmi imzayı atacağı kaydedildi.
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