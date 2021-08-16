17 Ağustos 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın Jerome Boateng transferine maaş engeli! | Son dakika transfer haberleri...

Transferde o engele takıldılar!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 16.08.2021

Beşiktaş'ta özellikle savunmaya yapılması planlanan takviye için adı geçen Jerome Boateng'in yıllık ücreti el yaktı. Siyah-beyazlılar tecrübeli Alman oyuncudan vazgeçerken Benfica'dan Ferro Beşiktaş'a önerildi. (BJK spor haberleri)

Beşiktaş'ın stoper transferinde liste başına aldığı Jerome Boateng'in yıllık ücreti el yaktı… Bayern Münih'in sözleşmesini yenilemediği 32 yaşındaki futbolcunun yıllık 4 milyon Euro'luk talebi Kartal'ın bütçesini aştı. Sabah'ın haberine göre menajerler de siyah-beyazlılara Benfica'nın 24 yaşındaki stoperi Ferro'yu önerdi. Teknik heyet ise ayağı iyi de olsa 1.91'lik oyuncunun ağır olması nedeniyle bu transfere soğuk bakıyor. Ancak Ferro için henüz kesin karar verilmedi.
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