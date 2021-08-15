17 Ağustos 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın gündemindeki Diego Costa Atletico Mineiro ile anlaştı!

Ve Diego Costa’nın yeni takımı belli oldu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 15.08.2021 Giriş Tarihi: 15.08.2021

Beşiktaş'ın uzun süre kadrosuna katmak istediği Diego Costa, Brezilya Ligi takımlarında Atletico Mineiro ile anlaştı. Mineiro, transferi resmi sosyal medya hesabından duyurdu. Yıldız golcü, kendi çektiği videoyla da transferi açıklamıştı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak için yoğun uğraş verdiği Diego Costa'nın adresi belli oldu.

Yıldız futbolcu, Brezilya Ligi takımlarından Atletico Mineiro ile sözleşme imzaladı.

Brezilya basınında çıkan haberlere göre, 32 yaşındaki futbolcunun sözleşme süresinin 1 yıllık olacağı kaydedildi.

Böylelikle Diego Costa, yaklaşık 7 aylık sürenin ardından yeni takım tercihini yapmış oldu.

İŞTE MINEIRO'NUN COSTA'YI AÇIKLADIĞI PAYLAŞIM:

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