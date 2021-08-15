17 Ağustos 2021, Salı
BİZE ULAŞIN
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın gündemindeki Diego Costa Atletico Mineiro ile anlaştı!
Beşiktaş'ın uzun süre kadrosuna katmak istediği Diego Costa, Brezilya Ligi takımlarında Atletico Mineiro ile anlaştı. Mineiro, transferi resmi sosyal medya hesabından duyurdu. Yıldız golcü, kendi çektiği videoyla da transferi açıklamıştı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
Beşiktaş'ın kadrosuna katmak için yoğun uğraş verdiği Diego Costa'nın adresi belli oldu.
Yıldız futbolcu, Brezilya Ligi takımlarından Atletico Mineiro ile sözleşme imzaladı.
Brezilya basınında çıkan haberlere göre, 32 yaşındaki futbolcunun sözleşme süresinin 1 yıllık olacağı kaydedildi.
Böylelikle Diego Costa, yaklaşık 7 aylık sürenin ardından yeni takım tercihini yapmış oldu.
İŞTE MINEIRO'NUN COSTA'YI AÇIKLADIĞI PAYLAŞIM:
🌍 Do mundo para Belo Horizonte: @DiegoCosta agora é do Clube Atlético Mineiro! 🐔#DiegoCostaNoGalo 🏴🏳️ pic.twitter.com/mvIEZmIADx— Atlético 😷 (@Atletico) August 15, 2021
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası