14 Ağustos 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaşlı oyuncular ısınmaya Süleyman Seba tişörtüyle çıktı

Rizespor maçında Süleyman Seba unutulmadı!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 13.08.2021

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun açılış maçında Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı. Maç öncesinde siyah-beyazlılar ısınmaya Süleyman Seba tişörtleriyle çıktı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, sezonun açılış karşılaşmasında taraftarı önünde Çaykur Rizespor'u ağırlarken, siyah-beyazlı futbolcular, efsane başkan Süleyman Seba'yı unutmadı. Vefatının 7. senesinde siyah-beyazlı kulübün ve Beşiktaş taraftarının özlemle andığı Onursal Başkan Süleyman Seba, maç öncesinde de unutulmadı. Beşiktaşlı futbolcular, karşılaşma için ısınmaya çıktıklarında Süleyman Seba baskılı tişörtlerle sahaya çıktı ve taraftarları selamladı.

Yıldız golcü Beşiktaş'a haberin devamı

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