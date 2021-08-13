14 Ağustos 2021, Cumartesi
Beşiktaşlı oyuncular ısınmaya Süleyman Seba tişörtüyle çıktı
Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun açılış maçında Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı. Maç öncesinde siyah-beyazlılar ısınmaya Süleyman Seba tişörtleriyle çıktı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, sezonun açılış karşılaşmasında taraftarı önünde Çaykur Rizespor'u ağırlarken, siyah-beyazlı futbolcular, efsane başkan Süleyman Seba'yı unutmadı. Vefatının 7. senesinde siyah-beyazlı kulübün ve Beşiktaş taraftarının özlemle andığı Onursal Başkan Süleyman Seba, maç öncesinde de unutulmadı. Beşiktaşlı futbolcular, karşılaşma için ısınmaya çıktıklarında Süleyman Seba baskılı tişörtlerle sahaya çıktı ve taraftarları selamladı.
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