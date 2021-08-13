Mert Günok Beşiktaş'a imzayı atacak mı? Sergen Yalçın açıkladı | Son dakika transfer haberleri...

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Rizespor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Mert Günok çok değerli bir kaleci. Türk olması da önemli. Yabancı olsa almazdık. Ersin veya Mert kalede kimin olacağı fark etmez. Bizde herkes oynayabilir" dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Çaylur Rizespor maçının ardından flaş açıklamalarda bulundu. Transfer konusunda bomba itiraflarda bulunan Yalçın, Başakşehir'den milli kaleci Mert Günok'la anlaştıklarını söyledi.

Sergen Yalçın, konuyla ilgili, "Mert Günok çok değerli bir kaleci. Türk olması da önemli. Yabancı olsa almazdık. Ersin veya Mert kalede kimin olacağı fark etmez. Bizde herkes oynayabilir" dedi.

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