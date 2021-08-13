14 Ağustos 2021, Cumartesi
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Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, sezonun açılış maçında Çaykur Rizespor'u 3-0'lık net skorla geçerek lige kaldığı yerden devam ederken, 526 gün sonra da taraftarıyla buluştu. Siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşma öncesinde ve sonrasında Teknik Direktör Sergen Yalçın'a sevgi gösterilerinde bulundu. Maçın bitimiyle birlikte başarılı çalıştırıcı soyunma odasının yolunu tutarken, tribünler uzun süre 'Sergen buraya' tezahüratları yaptı. Tribünlerin sevgi gösterileri sonrasında soyunma odasından çıkarak sahaya gelen Sergen Yalçın bütün tribünleri tek tek dolaşarak taraftarları selamladı.
Beşiktaş Rizespor maçı sonrası Sergen Yalçın'a müthiş destek
Beşiktaş'ın, Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı taraftarlar Sergen Yalçın'a yoğun sevgi gösterisinde bulundu. İşte Beşiktaş-Rizespor maçı sonrası yaşanan o kareler... (BJK spor haberleri)
Süper Lig'in açılış maçında Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta taraftarlar, Teknik Direktör Sergen Yalçın'a sevgi gösterilerinde bulundu. Maçın ardından 'Sergen Yalçın' tezahüratları sonrasında başarılı çalıştırıcı soyunma odasından gelerek tribünleri selamladı.
Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, sezonun açılış maçında Çaykur Rizespor'u 3-0'lık net skorla geçerek lige kaldığı yerden devam ederken, 526 gün sonra da taraftarıyla buluştu. Siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşma öncesinde ve sonrasında Teknik Direktör Sergen Yalçın'a sevgi gösterilerinde bulundu. Maçın bitimiyle birlikte başarılı çalıştırıcı soyunma odasının yolunu tutarken, tribünler uzun süre 'Sergen buraya' tezahüratları yaptı. Tribünlerin sevgi gösterileri sonrasında soyunma odasından çıkarak sahaya gelen Sergen Yalçın bütün tribünleri tek tek dolaşarak taraftarları selamladı.
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