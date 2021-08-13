14 Ağustos 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı sonrası Sergen Yalçın'dan Batshuayi müjdesi!

Sergen Yalçın’dan Batshuayi müjdesi!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 14.08.2021 Giriş Tarihi: 13.08.2021

Süper Lig'in açılış maçında Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup ederek yeni sezona galibiyetle başladı. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın maç sonunda konuştu. Yalçın, "Oyuna baktığımız zaman istediğimiz gibi oynadık, elimizde tuttuk. Aramıza katılacak oyuncular ile beraber daha hazır olacağımızı düşünüyorum. Batshuayi ile ilgileniyoruz. Bir aksilik olmazsa oyuncu önümüzdeki hafta burada olacak." dedi.

2021-2022 sezonu Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı ile başladı. Siyah-beyazlıların rakibini 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada gollerini N'Koudou, Atiba ve Larin kaydetti. Karşılaşmanın ardından Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER;

Sezonun ilk maçları zor oluyor, hazırlık dönemindeyiz. Sakatlık geçiren oyuncularımız var, geç katılan oyuncularımız var. Oyuna baktığımız zaman istediğimiz gibi oynadık, elimizde tuttuk. Aramıza katılacak oyuncular ile beraber daha hazır olacağımızı düşünüyorum. Transfer dönemi kolay olmuyor, forvet isteğimiz var. Ghezzal transferi zor oldu, Türk oyuncuları transfer etti. Alex aramıza katıldı ama 6 aydır futbol oynamıyor, Larin sakat geldi hazırlamaya çalışıyoruz. Oyuncularımızın sakatlık geçirmesini istemiyoruz.

"İYİ BİR FORVET İSTİYORUZ"

İyi bir forvet almak istiyoruz. Biliyorum transferde biraz geç kaldık ama kolay olmuyor. İstediğimiz oyuncuları bulmak zor. Rakamlar yüksek. Aramıza gelen oyuncuları da çok bekledik.

YALÇIN'DAN BATSHUAYI MÜJDESİ!

Batshuayi ile ilgileniyoruz. Bir aksilik olmazsa oyuncu önümüzdeki hafta burada olacak.



BEŞİKTAŞ CHELSEA İLE ANLAŞMAYA VARDI

İngiliz ekibi Chelsea Batshuayi ile sözleşme yeniledikten sonra oyuncuyu Beşiktaş'a kiralayacak.

Yabancı sınırlaması var, sadece 3 Türk oyuncu oynatacağımız anlamına gelmiyor. 4 de 5 de oynatabiliriz.

Sergen Yalçın Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı sonrası konuştu Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı sonrası konuştu

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