Beşiktaşlı Fabrice N'Sakala: Şampiyonluğun favorisiyiz

Geçtiğimiz sezonu Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, bu ünvanını korumak istiyor. Siyah-beyazlıların sol bek futbolcusu Fabrice N'Sakala, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu ve "Şampiyonluğun favorisiyiz" dedi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ın sol bek oyuncusu Fabrice N'Sakala, yeni sezon öncesi beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

İşte Fabrice N'Sakala'nın açıklamaları:

"Zor bir sezon geçirdik. En başından itibaren kolay olmadı. Ama istediğimiz gibi bitirdik. Geçen sene bizimle olan arkadaşlarımız geldi. Şampiyonlar Ligi var, daha zor bir sezon olacak. Daha güçlü olmamız lazım. Umudumuzu daha güçlü tutuyoruz. Daha sıkı çalışıyoruz."

"Takım arkadaşlarımızla ağabey ve kardeş gibi oldu. İlk idmanda herkesin yüzü gülüyordu. Beklentiler daha yüksek olacak. Hocamız, büyük maçlar oynayacağımızın farkında. Fiziksel ve taktiksel olarak her şeyi bize yüklüyor. İlk maçla birlikte iyi başlamak istiyoruz."

ŞAMPİYONLUĞUN FAVORİSİYİZ

"Beşiktaş'ın futbolcusu her zaman ligde şampiyonluk ister. Bunun için buradayız. Şampiyon olsak bile, kolay olmayacak. Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor gibi çok güçlü rakipler var. Belki onlardan bir şampiyon olacak. Ancak biz kendimizi favori olarak görüyoruz. İlk birkaç maçtan sonra daha net yorum yapabiliriz."

"Şampiyonlar Ligi'nin ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Barcelona, Real Madrid ve Juventus gibi büyük takımlara karşı mücadele ediyorsunuz. Anlık bir hata, golle sonuçlanır. Şampiyonlar Ligi çok ciddi çalışmayı ister. Herkese bu turnuvada ihtiyacımız var. Elimizden geleni yapmak ve kendimizi kanıtlamak istiyoruz."

"Bir senedir taraftarsız oynuyoruz. Sosyal medyada desteklerini hissettik ama stadyumda o desteği hissetmek aşka olacaktır. Geçen hafta Adana Demirspor ile deplasmanda oynadık. Tribünlerle oynamak keyif verdi. Otel çıkışı taraftarlarımız destek verdi. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde bize çok büyük destek vereceklerdir. En son Alanyaspor'da taraftarlar oynadım. Beşiktaş taraftarının önünde oynamak için sabırsızlanıyorum."

"Geçen sezona göre bir farktan bahsetmek zor. Ben yine aynı şeyleri hissediyorum. Neredeyse takımımız aynı. Hocamız aynı. Hedeflerimiz aynı. Tek ekstramız Şampiyonlar Ligi. İdmanlarda da bunu hissedebilirsiniz. Herkes Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyor. Herkes daha hırslı. Geçen sene yaptıklarımızı tekrarlayabiliriz."

"Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Vincent Aboubakar ile iletişimi hiç koparmadık. Tatilde sürekli konuştuk. Saha içinde olduğu gibi saha dışında da arkadaşız."

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